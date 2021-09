Belarmino Lins propõe pagamento da primeira parcela de abono do Fundeb no Dia do Professor

Em Indicação encaminhada ao governador Wilson Lima e a titular da Seduc, Kuka Chaves, o deputado estadual Belarmino Lins (PP) propôs para o dia 15 de outubro, Dia do Professor, o pagamento da primeira parcela do abono do Fundeb aos trabalhadores da Educação no Amazonas, estabelecendo-se o pagamento da segunda parcela em dezembro deste ano de 2021.

“É do pleno conhecimento público que o governador do Estado, Wilson Lima, decidiu contemplar os trabalhadores da Educação no Amazonas com o pagamento do abono referente ao Fundeb programado para dezembro próximo, e acreditamos que a nossa proposta é bastante oportuna para o momento e há de merecer a sensibilidade do governador Wilson Lima e da secretária Kuka Chaves”, comenta o líder progressista, destacando a concessão do benefício envolvendo o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.

O pagamento do abono, conforme anúncio do governador, abrangerá todos os profissionais vinculados à Secretaria Estadual de Educação (Seduc), a exemplo do que ocorreu em dezembro de 2020, quando foram distribuídos R$ 142,6 milhões para 26,7 mil servidores.

No entanto, entendendo a importância do benefício e considerando as grandes demandas dos trabalhadores da educação, Belarmino Lins sugere que o pagamento da primeira parcela do abono seja efetuado no dia 15 de Outubro, Dia do Professor Brasileiro, com a segunda parcela podendo ser paga em dezembro.

“Acreditamos que o atendimento de nossa propositura dará especial relevância ao Dia 15 de Outubro, data consagrada ao Professor conforme a Lei de 15 de outubro de 1827, assinada por D. Pedro I e oficializada no país pelo Decreto Federal nº 52.682 de 14 de outubro de 1963, firmado pelo então Presidente da República João Goulart”, ressalta o deputado.