Belarmino Lins propõe criação do Programa Jovem Aprendiz na estrutura da ALEAM

Em discurso proferido na manhã desta quarta-feira (18), no plenário Ruy Araujo, o deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas) propôs a criação do programa Jovem Aprendiz no âmbito da Assembleia Legislativa (Aleam), estabelecendo a geração de 100 vagas de estágio a serem preenchidas na estrutura do Poder Legislativo Estadual.

A manifestação do parlamentar progressista deu-se a propósito de discurso do deputado Serafim Corrêa (PSB), que mobilizou um grupo de estudantes que lotou as galerias da Aleam com o objetivo de defender o programa.

“O programa Jovem Aprendiz existe há 22 anos no país, criado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e é justo que, por inserir jovens de 14 a 21 anos no mercado de trabalho, seja defendido por todos nós no Amazonas”, disse Belarmino ao elogiar o pronunciamento de Serafim e sugerir que a Aleam crie o seu programa Jovem Aprendiz por meio de um Projeto de Resolução coletivo, apoiado por todos os 24 parlamentares membros do Poder.

“Os jovens precisam de oportunidades, e nós propusemos que a Assembleia crie um programa para dar oportunidade aos jovens, conforme a legislação pertinente, possibilitando a todos que estão na faixa etária de 14 a 21 anos possam ter 100 vagas distribuídas na estrutura da nossa Casa Legislativa. Apresentamos nossa proposta após debate iniciado pelo deputado Serafim Correia, e sugerimos que apresentássemos já na próxima semana um Projeto de resolução que seja de iniciativa coletiva”, destacou Belarmino.

