Belarmino Lins prestigia festa de São Sebastião em Tamaniquá, no Juruá

Dando prosseguimento ao seu calendário de visitas ao interior do Estado neste mês de janeiro, o deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas) participou, no início desta semana, dos festejos alusivos a São Sebastião, na comunidade de Tamaniquá, zona rural do município de Juruá.

Ao lado do prefeito Dr Júnior, o parlamentar progressista, além do evento religioso, participou também da inauguração de uma torre da operadora Vivo, que vai proporcionar às mais de 400 famílias da comunidade pleno acesso aos serviços de internet e de telefonia móvel.

“Com imensa satisfação, participamos da gigantesca festa de São Sebastião, padroeiro de Tamaniquá, juntamente com o prefeito Dr Júnior, ocasião em que participamos também da entrega de uma ambulancha à população e da inauguração de uma torre da Vivo, que está universalizando sua cobertura no Amazonas e levando internet e telefonia celular aos nossos irmãos de Tamaniquá”, comentou Belarmino. “Estamos realizando o nosso trabalho como sempre procedemos, percorrendo o interior na companhia do deputado federal Átila Lins, ao lado de prefeitos, vereadores e demais correligionários, de sol a sol”, finalizou.