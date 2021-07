Belarmino Lins prestigia entrega de cestas básicas a 630 famílias em Nova Olinda do Norte

Ao lado do prefeito Adenilson Reis, do vice-prefeito Noé Barros, vereadores e secretários municipais, o deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas) prestigiou, neste fim de semana, a entrega de cestas básicas a 630 famílias em situação de vulnerabilidade social no município de Nova Olinda do Norte, no Vale do Rio Madeira.

As bolsas foram adquiridas pela Prefeitura Municipal utilizando recursos repassados por meio de convênio com o Governo do Estado em função de emenda parlamentar de autoria do deputado progressista.

“Foi um gesto de solidariedade, um gesto de confiança e de amizade à administração do prefeito Adenilson Reis e do seu vice, Noé, levando ajuda humanitária aos mais necessitados. As cestas básicas não resolvem um problema tão angustiante, mas amenizam o sofrimento dos que precisam das mãos estendidas de todos nós”, disse Belarmino Lins, que também visitou obras em andamento durante sua visita a Nova Olinda do Norte.