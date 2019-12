Belarmino Lins prestigia a entrega de mais de 2 mil implementos agrícolas em Manaquiri

Ao lado do prefeito Jair Souto, da vice-prefeita Dona preta, de um representante da Sepror e de vereadores, o deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas), participou, na sexta-feira (27), de mais uma solenidade de entrega de implementos agrícolas por parte do Governo do Estado às populações interioranas.

Desta vez a ação do governo Wilson Lima e Carlos Almeida alcançou o município de Manaquiri, com a entrega de pouco mais de 2 mil implementos agrícolas, visando a ampliação e a otimização da produtividade dos agricultores no município.

“Entendemos que o setor primário é uma área de atividade econômica que pode rapidamente gerar emprego e renda, e por isso destacamos mais esta grande ação do governador Wilson Lima e seu vice, Carlos Almeida, contemplando os nossos irmãos de Manaquiri”, comentou Belarmino.