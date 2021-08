Belarmino Lins presta contas de suas ações em favor de Juruá, Carauari e Lábrea

Em discurso da tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALEAM), na manhã desta terça-feira (10), o deputado Belarmino Lins (PP) prestou conta de suas recentes incursões pelo interior do Estado, quando visitou os municípios de Juruá e Carauari, na Calha do Juruá, e Lábrea, no Vale do Rio Purus.

Em Juruá, na companhia do deputado federal Átila Lins (PP), Belarmino destacou a assinatura de um convênio firmado entre o Programa Calha Norte e a Prefeitura de Juruá, na pessoa do prefeito Dr. Júnior, garantindo recursos da ordem de R$500 mil para a iluminação em LED da cidade e alcançando as comunidades de Tamaniquá e Forte das Graças. Enfatizou também ação de Átila na destinação de recursos para a construção de duas quadras de esportes cobertas nas comunidades de São João do Mineruá e Tamaniquá.

Em Juruá, Belarmino participou da distribuição de cestas básicas adquiridas com recursos provenientes de emenda de sua autoria, no valor de R$ 100 mil, contemplando famílias em situação de vulnerabilidade social. Também anunciou emenda impositiva que destinará recursos para a aquisição de uma Van, de 16 lugares, para servir ao Centro de Convivência do Idoso que está sendo construído em parceria com o governador do Estado Wilson Lima.

No município, Belarmino e Átila prestigiaram a assinatura de um convênio entre o Governo Estadual, via Sepror, com a Prefeitura para a aquisição de 60 motores de popa (rabetas) para serem distribuídos aos trabalhadores rurais. Também visitaram a área onde será construída a nova escadaria e rampa do porto da cidade. As obras serão iniciadas nos próximos dias com recursos da ordem de R$ 500 mil provenientes de emenda de autoria de Átila.

Programa do leite

Em Carauari, onde foi recebido pelo prefeito Bruno Ramalho e vereadores, Belarmino Lins destacou emenda parlamentar de sua autoria que assegurou recursos da ordem de R$ 300 mil para a produção e distribuição de leite de soja para mais de quatro mil crianças beneficiárias de um programa coordenado no município pela primeira-dama Sílvia Ramalho.

O líder progressista também anunciou o aporte de R$ 300 mil, provenientes de emenda sua, para a aquisição de materiais destinados ao Centro da Juventude de Carauari, com o objetivo de incentivar a prática das mais diversas modalidades esportivas entre mais de 4 mil jovens carauarienses.

Na ocasião, o deputado informou que já se encontra em fase adiantada a liberação de recursos pertinentes a emendas de sua autoria visando a aquisição de botes de alumínio a serem utilizados para o transporte escolar e para o apoio às atividades dos trabalhadores rurais no município.

Em Carauari Belarmino também prestigiou a assinatura de um convênio firmado entre o governo Wilson Lima, via Sepror, e a Prefeitura local para a aquisição de 50 roçadeiras para a limpeza pública na sede municipal e nas comunidades rurais.

O parlamentar progressista enfatizou, ainda, a liberação de recursos de emenda de sua autoria para a aquisição de motores rabetas e de triciclos para serem usados no escoamento da produção agrícola. Ele anunciou, ainda, a liberação de recursos de emenda destinada a compra de cestas básicas para assistir famílias vulneráveis que sofreram com a Covid-19 e com a enchente deste ano.

Igarapé da Roça

Em Carauari, Belarmino Lins e o deputado federal Átila Lins visitaram as obras de pavimentação da estrada do Igarapé da Roça cujos recursos são oriundos de emenda parlamentar de autoria de Átila, também responsável por emenda de R$ 1 milhão que bancará as obras do novo Mercado Municipal. O prefeito Bruno Ramalho garantiu a Belão e Átila que as obras começarão nos próximos dias.

Átila aproveitou a visita para anunciar emendas parlamentares, no valor de R$ 5 milhões, para financiar obras de infraestrutura urbana, um centro de eventos e um estádio de futebol. Na companhia de Belão e Átila, o reitor do IFAM, professor Jaime Cavalcante Alves, anunciou o início dos estudos visando a implantação do centro de referência do IFAM em Carauari até o final deste ano.

Cestas em Lábrea

Da tribuna da Aleam, Belarmino Lins também prestou contas de recente visita ao município de Lábrea, no Vale do Purus, onde participou da entrega de 200 cestas básicas a famílias em situação de vulnerabilidade social.

A entrega das cestas, adquiridas com recursos oriundos de emenda parlamentar de autoria do deputado progressista e repassados pelo Governo do Estado, foi realizada com as presenças do prefeito Gean Barros, do vereador Everton Maia e do secretário municipal de Educação, Jesus Batista.

Além das cestas, Belarmino Lins também visitou obras que estão sendo tocadas pelo Governo do Estado no município.