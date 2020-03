Belarmino Lins preside sessão de homenagem aos 56 anos do CIGS na Aleam

Sob a presidência do deputado Belarmino Lins (Progressistas), a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) homenageou em Sessão Especial, nesta terça-feira (3), os 56 anos do Centro de Instrução de Guerra na Selva (Cigs), localizado na Zona Oeste de Manaus.

A homenagem contemplou propositura de autoria do deputado estadual Cabo Maciel (PL). Na ocasião, houve a entrega de Placas e Diplomas aos oficiais com participação de grande destaque nas Forças Armadas. “A homenagem foi das mais justas pelas relevantes ações das Forças Armadas no País e especialmente em nossa Amazônia”, disse Belarmino.

O General de Brigada Moacir Rangel Jr., Chefe do Estado Maior do Exército, representou o General de Exército Estevão Cals Teófilo Gaspar de Oliveira, Comandante Militar da Amazônia (CMA). O evento também foi prestigiado pelo Cel. Exercito Mário Flávio de Albuquerque Brayner, comandante do CIGS e pelo Capitão de Mar-e-Guerra Carlos Eduardo Lopes da Cruz, comandante da Flotilha do Amazonas.