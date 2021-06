Belarmino Lins pede que Governo autorize crédito adicional para a construção da sede do CETAM em Fonte Boa

Por meio de requerimento, o deputado estadual Belarmino Lins (PP) solicitou ao governador Wilson Lima que autorize crédito adicional ao orçamento do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (CETAM) para a realização de obras referentes à construção da sede do Centro no município de Fonte Boa, no Alto Solimões.

A luta do líder progressista em favor da sede do Centro de Educação Tecnológica remonta a abril de 2019 quando encaminhou requerimento ao governador e à SEDUC pleiteando a construção da sede própria do órgão.

“Nossa solicitação contemplava reivindicações de pais de alunos, além de apelos de lideranças políticas e educadores fonteboenses, enfatizando o crescimento das demandas da população em relação ao Cetam pelo fato de o Núcleo Administrativo do órgão funcionar em um pequeno espaço cedido pela Prefeitura Municipal”, explica Belarmino.

Em resposta ao requerimento de 2019, o diretor-presidente do Cetam, José Augusto de Melo Neto, embora acolhendo o pleito do parlamentar e mostrando boa vontade quanto ao seu atendimento, observou a não existência de orçamento previsto na atual LOA (Lei Orçamentária Anual) para que o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas possa executar a construção da obra solicitada.

“Por isso, entendemos como oportuno sugerir que o Governo do Estado autorize o crédito adicional ao orçamento do Cetam para que o órgão possa, dessa forma, contar com os recursos financeiros indispensáveis à construção da sede própria do órgão em Fonte Boa”, afirma Belarmino Lins.