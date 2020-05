Belarmino Lins pede que DPE notifique operadoras por desserviços na Calha do Juruá

Moção de Apelo de autoria do deputado Belarmino Lins (Progressistas), aprovada pela Assembleia Legislativa, pede que a DPE (Defensoria Pública do Estado) notifique e adote providências contra as operadoras de telefonia e internet Vivo, Claro e Oi em razão dos péssimos serviços prestados nos municípios situados na Calha do Juruá, no Estado do Amazonas.

Com base em informações repassadas pelo vereador José Airton, membro da Câmara Municipal de Carauari, o deputado sustenta que os desserviços das operadoras Vivo, Claro e Oi ocorrem há mais de dois anos em Carauari. A Claro, que vinha realizando razoável serviço, praticamente interrompeu suas operações há 15 dias.

De acordo com Belarmino, em Carauari a torre central da Vivo há tempos não funciona adequadamente e seu serviço de internet é péssimo. Desde 2019 a população local aguarda a Vivo instalar a Banda 4G, mas até o momento a sua torre central só opera 3G, e de modo precário.

Quanto a Oi, diz o parlamentar, os seus telefones públicos (orelhões) da cidade e das comunidades, em sua quase totalidade, encontram-se com defeitos, sem funcionamento e inadequados para uso público por conta do esgotamento de sua vida útil, precisando ser rocados por equipamentos novos e mais modernos.

“Com os olhos postos nessa realidade, não temos dúvida de que os desserviços envolvendo Carauari também estejam causando indignação às populações dos demais municípios situados na Calha do Juruá, razão pela qual resolvemos encaminhar Moção de Apelo à Defensoria Pública do Estado, na pessoa do doutor Ricardo Paiva, para que notifique as operadoras Vivo, Claro e Oi a fim de que elas adotem medidas que restabeleçam a qualidade dos seus serviços em cada município”.