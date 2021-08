Belarmino Lins pede para DPE apurar caos energético em Apuí

Indignado com o quadro de “verdadeiro caos energético” no município de Apuí, no Sul do Amazonas, o deputado estadual Belarmino Lins (PP) vai encaminhar requerimento à DPE (Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM) para que apure as responsabilidades da empresa que responde pelo fornecimento de energia à população local.

O protesto do líder progressista na Assembleia Legislativa (Aleam) contempla manifestações do prefeito Marcos Lise, bem como de vereadores e comerciantes que apelaram ao parlamentar, pedindo-lhe para denunciar o caos.

“De acordo com as informações e os reclamos, a situação é de calamidade, é de caos total, pois Apuí padece com um racionamento descabido, o fornecimento de energia é realizado só de duas em duas horas, um quadro vergonhoso, inadmissível”, afirma o deputado.

A quantidade de aparelhos domésticos danificados pelos sucessivos ‘apagões’ é absurda, diz Belarmino Lins, que também enfatiza os incalculáveis prejuízos acumulados pelos estabelecimentos comerciais, além do agravante da interrupção do abastecimento d`água em função da crise de energia elétrica.

Ressarcimento

“Conforme as denúncias chegadas ao nosso conhecimento, a empresa responsável pelo fornecimento de energia em Apuí possui sete motores, mas só três funcionam. Os motores danificados se encontram em Humaitá há dias e, de forma inexplicável, não retornam a Apuí”, protesta o deputado.

Diante do caos estabelecido, Belarmino apresentará requerimento à Assembleia Legislativa, na próxima terça-feira (17), pedindo que a DPE-AM apure a crise energética em Apuí e obrigue a empresa responsável a ressarcir os consumidores locais pelos prejuízos sofridos.