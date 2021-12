Belarmino Lins pede expansão de rede elétrica para beneficiar bairros de Codajás

Em requerimento, o deputado estadual Belarmino Lins (PP) solicitou à empresa Amazonas Energia S/A a urgente expansão da rede elétrica do município de Codajás até o bairro Nova Conquista, beneficiando 200 moradores que, atualmente, sofrem com a falta do serviço.

A solicitação foi encaminhada ao diretor-presidente da empresa, Márcio Pereira Zimmermann, e ao diretor técnico do Interior, Radyr Gomes de Oliveira, com base em informações repassadas ao gabinete do líder progressista na Assembleia Legislativa (ALE-AM) pelo prefeito Antônio Ferreira dos Santos (Progressistas), o Tonho, e por vereadores do município.

“Com certeza, a nossa solicitação é premente uma vez que é angustiante o drama do bairro Nova Conquista, onde habitam famílias cujas residências vivem apartadas da rede de energia elétrica local, pelo que acreditamos na sensibilidade da cúpula da Amazonas Energia, na pessoa do senhor Márcio Pereira Zimmermann, e do senhor Radyr Gomes de Oliveira, quanto ao atendimento do nosso pleito em favor dos irmãos de Codajás”, disse Belarmino Lins.