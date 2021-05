Belarmino Lins pede Cosama e Núcleo da UEA para Santa Isabel do Rio Negro

Por meio de requerimentos, o deputado estadual Belarmino Lins (PP) solicitou ao governador Wilson Lima que autorize a Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) a assumir o serviço de captação e distribuição de água no município de Santa Isabel do Rio Negro. Outra solicitação se refere à construção/instalação de um Núcleo da UEA no município.

Com relação à Cosama, o parlamentar afirma ser antigo o drama da população de Santa Isabel com a falta dè água. “O problema é antigo, atormentando o município, inclusive em períodos de estiagem, quando o Governo do Estado é instado a ações emergenciais em função do drama que se repete de forma sazonal”, argumenta, destacando os esforços do prefeito José Beleza (PP) para solucionar o problema.

Para que esse drama seja aplacado, o líder progressista encaminhou requerimento ao governador Wilson Lima pedindo que a Cosama assuma o serviço pertinente à captação e distribuição de água no município, resolvendo um grande problema e possibilitando a milhares de cidadãos o pleno acesso a um dos direitos humanos mais preciosos, que é o direito a água.

Núcleo da UEA

Em outro requerimento, Belarmino Lins solicita a Wilson Lima e ao reitor da UEA (Universidade do Estado do Amazonas), Cleinaldo de Almeida Costa, a realização de estudos visando a construção/instalação de um Núcleo da Universidade em Santa Isabel.

“A pedido do prefeito José Beleza, bem como de vereadores, e atendendo, principalmente, à juventude estudiosa, apelamos ao governador e ao reitor, para que determinem estudos de viabilidade sobre a construção/instalação de um Núcleo de Estudos Superiores da UEA em Santa Isabel do Rio Negro, e esperamos que tudo dê certo e que o Núcleo se torne em breve uma realidade”, explicou Belarmino. “O Núcleo será de vital importância para o pleno desenvolvimento do processo educacional em Santa Isabel e contemplará grandes demandas da comunidade estudantil local, que clama por um centro de ensino superior à altura dos seus sonhos maiores”, salienta ele.