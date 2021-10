Belarmino Lins pede apoio governamental para emissão de carteiras de identidade no interior

O deputado estadual Belarmino Lins (PP) encaminhou requerimento ao governador Wilson Lima e ao secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP), general Carlos Alberto Mansur, solicitando apoio logístico para a aquisição de materiais visando a emissão de Carteiras de Identidade nos municípios de Carauari, Fonte Boa e Benjamin Constant.

A solicitação, conforme o líder progressista, contempla requerimento de autoria do vereador Etevaldo Avelino Lobo (PP), de Carauari, no Alto Juruá, que chamou a atenção para as grandes demandas do município com relação à questão.

Além de Etevaldo, o deputado também acolheu exposições de motivos feitas por prefeitos e vereadores de municípios de outras regiões do Estado, que usou como base para ampliar sua solicitação ao Governo do Estado. Por isso, além de Carauari, a mesma solicitação deverá beneficiar também os municípios de Fonte Boa e Benjamin Constant, no Alto Solimões.

“Todos esses municípios sofrem com tais dificuldades que precisam ser sanadas, uma vez que a Carteira de Identidade é o principal documento de identificação no País e que pode, inclusive, substituir o próprio passaporte em deslocamentos internacionais envolvendo países do Mercosul”, argumenta Belarmino, defendendo sua proposta.