Belarmino Lins pede adiamento das inspeções do TCE no interior para depois das eleições

Por meio de requerimento apresentado ao plenário da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), nesta quarta-feira (30), o deputado Belarmino Lins (Progressistas) solicitou ao presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Mário de Mello, o adiamento da realização das inspeções da Corte nos municípios do interior do Estado.

Segundo o parlamentar, a pandemia do coronavírus e o período eleitoral desaconselham as inspeções, que, na sua opinião, poderiam ser adiadas para depois do processo eleitoral municipal em curso. Ele sugere que as inspeções aconteçam a partir do dia 16 de novembro vindouro, já que, diferente de Manaus, não haverá segundo turno em nenhuma localidade interiorana.

“O deslocamento e as atividades das comissões agora seriam perigosas e inseguras por causa da pandemia que ainda persiste no Estado e que, neste momento de eleições municipais, exige total atenção da parte de todos no sentido de se evitar aglomerações de qualquer ordem”, argumenta o líder progressista.

Período atípico

Um dos parlamentares que subscreveram o requerimento de Belarmino Lins, o deputado Serafim Corrêa (PSB) disse que o adiamento é mais do que oportuno em razão da pandemia e do período atípico das eleições programadas para novembro. “O adiamento é necessário, as inspeções precisam aguardar um pouco”, ressaltou. Além de Serafim, também subscreveram a propositura os deputados Josué Neto (PRTB), presidente da Aleam, Roberto Cidade (PV), Adjuto Afonso (PDT), Sinésio Campos (PT) e Carlinhos Bessa (PV), dentre outros.

Conforme Belarmino, o requerimento contempla pedidos de vários prefeitos interioranos ao TCE. A ocorrência de novos casos positivos de Covid/19, na capital e no interior, estabelece o imperativo da vigilância e o reforço nas ações de saúde visando a proteção dos servidores públicos, preservando-os de riscos com relação a pandemia, destaca ele.

“Acreditamos que, por essas razões, o presidente do TCE-AM há de acatar nossa solicitação, adiando o início da nobre missão das equipes de inspeção do TCE no interior do Estado para a partir do dia 16 de novembro, encerrado o período eleitoral”, explica o deputado.