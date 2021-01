Belarmino Lins pede a implementação do Cartão Social para 80 mil famílias na capital e no interior

A implementação do Cartão Social do Governo do Estado, no valor de R$ 200, aprovado pela Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) no final do ano passado, é considerada pelo deputado Belarmino Lins (PP) como de grande importância para socorrer 80 mil famílias em situação de vulnerabilidade atingidas pela pandemia da Covid-19.

De acordo com o Projeto de Lei (PL) n. 353 do governo, o cartão deve chegar às famílias neste início de 2021 em três parcelas. “Enquanto o Governo Federal demora a decidir o futuro do Auxílio Emergencial de R$ 600, que deveria ser prorrogado, os deputados estaduais do Amazonas aprovaram o Cartão Social de R$ 200, um recurso que beneficiará famílias de baixa renda, ou sem nenhuma renda, na capital e no interior do Estado”, disse o parlamentar, defendendo a urgente implementação do Cartão.

Conforme o PL n. 353, o recurso para bancar o Cartão sairá da arrecadação proveniente do ICMS, portanto, sem onerar os consumidores amazonenses. “O Cartão Social vai proporcionar segurança alimentar à população, principalmente àquelas famílias duramente castigadas pela pandemia”, afirma Belarmino Lins.

Para o líder progressista na Aleam, o momento exige medidas que cada vez mais ajudem a população vulnerável, vítima maior da pandemia. “O Cartão Social, uma iniciativa do governador Wilson Lima aprovada de forma unânime pela Aleam, vai de encontro às imensas demandas das famílias vulneráveis, tão necessitadas do braço forte do Estado”, finaliza o deputado.