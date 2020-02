Belarmino Lins participa do 58° aniversário de fundação de Envira, no Alto Juruá

As festividades alusivas ao 58° aniversário da cidade de Envira, no Alto Juruá, tiveram a presença do deputado estadual Belarmino Lins (PP). Com o apoio do Governo do Estado, a programação do evento iniciou na tarde de terça feira (21) e se estendeu até o dia 31 de janeiro. O cantor Romeu e a dupla sertaneja João Lucas e Marcelo pontificaram entre as atrações culturais das festividades coordenadas pelo prefeito Ivon Rates da Silva.

“Com muita satisfação, participei da grande festa em homenagem ao 58° aniversário da cidade de Envira e levei àquela querida população o abraço fraternal do deputado federal Átila Lins que, por razões de saúde, não pôde comparecer ao evento”.

Átila, de acordo com Belarmino, acabou de ajudar a liberar a primeira parcela de recursos a serem aplicados na construção de uma praça de alimentação em área do entorno do Mercado Municipal. “Isso engrandece a administração do prefeito Ivon e de todos os que fazem parte do seu governo”, disse o líder progressista que prestigiou as festividades de Envira juntamente com o seu sobrinho, deputado estadual Fausto Júnior (PV).