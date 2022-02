Belarmino Lins participa de reinauguração de escola em Itapiranga

O deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas) participou, na tarde de quinta-feira (10), da reinauguração da moderna Escola Municipal Santo Antônio, situada na comunidade Terra Nova, bairro Santo Antônio, em Itapiranga, no Baixo Amazonas. O presidente da Juventude Progressista no Estado, médico George Lins, também participou do evento.

A escola, reformada e ampliada, segundo o deputado, “é mais uma grande obra da administração da prefeita Denise Lima (PP), exercendo o seu segundo mandato e trabalhando muito em Itapiranga ao lado do vice-prefeito Miguel Almeida”.

“Moderna, climatizada e com iluminação led, a escola vai atender plenamente as demandas de centenas de estudantes que terão, assim, mais uma unidade educacional de qualidade em Itapiranga”, destacou Belarmino.

Além do deputado progressista, o ex-prefeito José Nivalter Correia Lima. Pai de Denise, prestigiou o evento juntamente com vereadores e secretários municipais.

*Com assessoria