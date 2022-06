Belarmino Lins participa das comemorações dos 140 anos de São Paulo de Olivença

O deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas) participou, na terça-feira (31/05), das festividades alusivas ao aniversário de 140 anos de existência da cidade de São Paulo de Olivença, no Alto Solimões.

Ao lado do irmão, deputado federal Átila Lins (PSD), do pré-candidato a deputado estadual George Lins (UB), do prefeito Nazareno Souza Martins,( Gibi) e da vice-prefeita Ana Maria Fermin, Belarmino destacou o evento festivo que todos os anos homenageia a história da emancipação política do município.

Além da festa de aniversário, Belarmino também comemorou, com a população local, a liberação de recursos destinados a aquisição de uma Van para o Centro de Convivência do Idoso, bem como a liberação de R$ 350 mil para ações de saúde em São Paulo de Olivença.

“Foi uma visita que nos encheu de alegria, em função do aniversário do município, mas que se relacionou também a uma agenda de trabalho em que comemoramos a liberação de recursos direcionados à compra de uma Van para servir a Melhor Idade e recursos também para ajudar na melhoria dos serviços de saúde em favor da população paulivense”, disse o líder progressista.

*Com assessoria