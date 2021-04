Belarmino Lins participa da entrega de 2 mil cestas básicas a famílias em vulnerabilidade social no interior

Na sexta-feira (23) e sábado (24) o deputado estadual Belarmino Lins (PP) participou da entrega de 2 mil cestas básicas a famílias em vulnerabilidade social, atingidas pela pandemia do coronavírus e pela enchente avassaladora deste ano nos municípios de Santa Isabel do Rio Negro, no Alto Rio Negro, e em Novo Aripuanã, no Vale do Rio Madeira.

Na sexta, em Santa Isabel, em solenidade pública com a presença do prefeito José Beleza, vice-prefeita e vereadores, além do presidente do Diretório Municipal do PP em Manaus, médico George Lins, Belarmino prestigiou a entrega de 800 cestas que vão socorrer famílias que padecem com a pandemia e com a cheia de 2021.

No sábado, em Novo Aripuanã, o líder progressista participou de uma série de eventos promovidos pelo prefeito Jociene Souza e seu vice Raimundo Raiz, na companhia do deputado federal Átila Lins (PP), George Lins, vereadores e secretários municipais.

Na ocasião, Belarmino estrelou a entrega simbólica de 1.200 cestas básicas a famílias carentes e prestigiou a reinauguração da Escola João Weckner da Fonseca, uma escola reconstruída pela administração Jocione/Raiz, que antes possuía três salas de aula e agora dispõe de seis. “Hoje essa escola tem padrão de Primeiro Mundo e será imensamente útil para a juventude estudiosa do município”, disse o parlamentar.

Emendas

As 800 cestas disponibilizadas a Santa Isabel e as 1.200 a Novo Aripuanã são oriundas de emendas impositivas de autoria de Belarmino Lins, aprovadas pela Assembleia Legislativa e com recursos liberados pelo Governo do Estado. “Sou grato ao governador Wilson Lima pelo pronto atendimento às nossas emendas em razão da gravidade do momento vivido por nossa gente interiorana”, expressou Belarmino, que também prestigiou a entrega de motores rabetas e outros materiais pertinentes a ajuda humanitária concedida pelo Governo Estadual a Santa Isabel e a Novo Aripuanã.

Em discurso, o deputado Átila Lins destacou o evento em Novo Aripuanã: “Tenho a honra e a alegria de ver reinaugurada a Escola João Weckner e ver transformadas em realidade as emendas do Belão, que resultaram em cestas básicas em favor de milhares de famílias que sofrem com a pandemia e a enchente no interior do Estado”.