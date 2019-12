Belarmino Lins parabeniza conselheiros que comandarão o TCE-AM no biênio 2020/2021

Em Moção de Parabenização, aprovada na manhã desta quarta-feira (18) pela Assembleia Legislativa, o deputado Belarmino Lins (Progressistas), distinguiu o conselheiro Mário Mello, empossado no cargo de presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) para o biênio 2020/2021.

Na Moção, além de Mário de Mello, o deputado também distingue os conselheiros Júlio Cabral, Júlio Pinheiro, Érico Desterro e Yara Lins dos Santos, empossados, respectivamente, nos cargos de Vice-Presidente, Corregedor-Geral, Ouvidor e Coordenadora da Escola de Contas Públicas do TCE-AM.

“Registramos com grande regozijo a posse do conselheiro Mário Mello na presidência do TCE na certeza de que ele, na companhia dos demais conselheiros empossados, haverá de realizar um trabalho à altura das expectativas da população amazonense”, comentou Belarmino.