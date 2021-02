Belarmino Lins lamenta morte de seu assessor

Com grande pesar, o Deputado Belarmino Lins comunica o falecimento do Sr. Emanuel de Jesus Leal do Nascimento, assessor de seu Gabinete por mais de 22 anos, profissional de reconhecida competência, pertencente ao quadro efetivo de servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALE-AM).

Acometido de Covid-19, Emanuel de Jesus faleceu na tarde desta terça-feira (02) após longos dias de internação no Hospital Platão Araújo. Unimo-nos em Deus à dor da família e amigos enlutados por esta irreparável perda e rogamos para que Deus possa confortar a todos neste momento em que o Espírito necessita de amparo e da Luz Crística!