Belarmino Lins insiste em adicional de periculosidade aos profissionais de saúde

Preocupado com a desenfreada escalada da pandemia, o deputado Belarmino Lins (PP) reiterou solicitação ao governador Wilson Lima e ao prefeito de Manaus, David Almeida, pela concessão, de forma excepcional, de um adicional de periculosidade aos salários de todos os trabalhadores de saúde durante três meses, podendo prolongar-se por todo o período da pandemia no Estado.

O parlamentar entende ser “grande e perigosa” a exposição de médicos, enfermeiros e demais agentes engajados no combate ao coronavírus nas redes hospitalares estadual e municipal. Por isso, ele diz ser “uma questão de justiça” Governo do Estado e Prefeitura de Manaus recompensarem financeiramente os esforços de cada profissional em atividade nos estabelecimentos de saúde.

Na semana passada, Belarmino fez seu primeiro apelo em favor do benefício aos profissionais de saúde e, agora, por conta do crescimento dos casos de Covid-19 e do aumento da carga de trabalho dos profissionais, resolveu reiterar a necessidade da concessão do adicional.

“O perigo de contaminação dos profissionais é imenso, pelo que achamos premente a necessidade do adicional de periculosidade que não pode ser confundido, é importante explicar, com adicional de insalubridade, que já existe”, detalha Belarmino, esclarecendo: “Periculosidade é um fato novo, referente a um estado de risco, de perigo da contaminação de médicos, de enfermeiros, de técnicos de enfermagem e de outros trabalhadores de saúde na luta pela preservação de vidas neste momento difícil”.