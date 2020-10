Belarmino Lins homenageia Galileu Jezine com Medalha Ignês de Vasconcelos Dias

O professor Galileu Jassé Jezine foi agraciado pelo deputado estadual Belarmino Lins (PP) com a Medalha do Mérito Legislativo Educacional Professora Ignês de Vasconcelos Dias. A solenidade ocorreu na manhã desta quinta-feira (29), no Plenário Ruy Araújo, da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

“Certamente nossa homenagem é das mais justas, destacando um grande educador e grande ser humano, detentor de nobres qualidades”, disse o líder progressista a propósito do professor distinguido com uma das maiores comendas do Poder Legislativo do Estado.

Natural de Manaus, Galileu Jezine nasceu em 06 de dezembro de 1971, possuindo Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), concluída no ano de 2006. Ele possui ainda Pós-Graduação em Gestão e Docência do Ensino Superior pela Faculdade Literatus e Pós-Graduação em Gerontologia pela UEA/AM.

Bacharelando (finalista) em Direito pela Faculdade Metropolitana de Manaus (FAMETRO), Galileu exerceu a função de Educador Físico na Assembleia Legislativa no período de 2009/2012. Exerceu também a Função de Educador Físico na Secretaria Municipal de Desportos em 2013 e, atualmente, exerce cargo de professor de nível superior. Igualmente, possui experiência na área de Educação Física, com ênfase em Educação Especial na Perspectiva da Inclusão.

A Medalha do Mérito Legislativo Educacional Professora Ignês de Vasconcelos Dias homenageia anualmente os profissionais da educação que se destacam de forma relevante na a área. A comenda foi instituída em 2009, através da Resolução Legislativa nº 459/2009, de autoria da deputada Therezinha Ruiz, atual presidente da Comissão de Educação da Aleam.