Belarmino Lins: “Governador soube manter finanças em equilíbrio e honrou palavra dada aos servidores”

De acordo com o deputado Belarmino Lins (Progressistas), ao contrário de outros estados, que tiveram suas economias totalmente desorganizadas pela pandemia do novo coronavírus, no Amazonas o governador Wilson Lima (PSC) soube manter em equilíbrio as finanças estaduais, o que o possibilitou honrar agora o pagamento Belarmino Lins: da primeira parcela do 13º salário a 113 mil servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas.

O pagamento da primeira parcela está sendo realizado nesta quinta-feira (25) e será concluído na sexta (26). “A antecipação da primeira parcela do 13º salário de 2020 merece destaque porque o governador Wilson Lima cumpriu sua palavra quando anunciou o pagamento aos servidores no dia 8 deste mês”, disse o líder progressista em discurso na Assembleia Legislativa (Aleam).

Vários deputados, dentre os quais Alessandra Campêlo (MDB) e Cabo Maciel (PL), apartearam Belarmino elogiando a manifestação do líder progressista e parabenizando o governador pela palavra honrada. “O pagamento é motivo de comemoração, sim, porque, embora a gente saiba ser obrigação do Governo do Estado pagar o 13º salário, é verdade que o momento é sombrio, de incertezas no país, mas aqui no Amazonas Wilson Lima está sabendo fazer o dever de casa”, frisou a parlamentar emedebista.