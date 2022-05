Belarmino Lins: “General Mansur é um grande brasileiro com ações de excelência e alto espírito público”

Em concorrida sessão especial, realizada na tarde desta terça-feira (3), a Assembleia Legislativa do Amazonas (ALEAM) agraciou com a Medalha Ruy Araújo o Secretário de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), general de divisão do Exército Brasileiro, Carlos Alberto Mansur. A homenagem contemplou Projeto de Resolução Legislativa de autoria do deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas).

“Sinto-me feliz e privilegiado por homenagear o general Carlos Alberto Mansur não apenas por seus méritos, mas por se tratar de um homem do mais alto espírito público, detentor de uma respeitável biografia e que já prestou brilhantes serviços ao nosso Estado de dimensões continentais, ele é um grande brasileiro, com ações de excelência e alto espírito público”, discursou Belarmino destacando o homenageado durante a sessão presidida pelo presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade (UB).

Segundo o parlamentar, as ações do general Mansur à frente da SSP-AM são dignas de reconhecimento, mostrando competência no combate a criminalidade e contribuindo para a paz e a ordem social na capital e no interior do Estado. “O general Mansur ostenta um currículo que o dignifica e o consagra como um grande homem público, condecorado com mais de 50 medalhas ao longo de sua carreira, conquistando altos cargos dentro do Exército Brasileiro. Na SSP, os seus resultados, indiscutivelmente, são macros em favor da segurança da população”.

Na mesma linha de Belarmino, o deputado Dr. Gomes (PSC), discursando em nome do plenário, destacou o currículo de Mansur e o programa Amazonas Mais Seguro, lançado pelo governador Wilson Lima entre julho e dezembro de 2021, com investimentos da ordem de mais de R$ 98 milhões. O programa, conforme Gomes, sob o comando de Mansur, vem cumprindo bem suas metas, promovendo a melhoria da infraestrutura das polícias, inclusive com a aquisição de novas tecnologias para o combate à criminalidade, além da valorização e ampliação de recursos humanos.

O programa também foi destacado pelo próprio Mansur que, em discurso, agradeceu a Medalha Ruy Araújo e mencionou seus esforços para proporcionar segurança de qualidade à população amazonense a partir de ações integradas entre as polícias Civil e Militar, com inteligência e infraestrutura, combatendo o crime organizado e reduzindo as taxas de homicídios e outras mortes violentas.

Além de Belarmino Lins, Roberto Cidade e Dr. Gomes, participaram da Sessão Especial os deputados Adjuto Afonso (UB), Delegado Péricles (PL) e Alessandra Campêlo (PSC), dentre outros parlamentares. Também prestigiaram a Sessão desta tarde na Aleam o desembargador Lafayette Carneiro Vieira Júnior, representando o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM); coronel Marcos Vinícius, Comandante-Geral da PM, representando o governador Wilson Lima; secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Sérgio Fontes, representando o prefeito David Almeida; procurador-geral de Justiça Geber Mafra Rocha, representando o MP-AM; conselheiro Mário de Mello, representando o TCE-AM, além do superintendente da Suframa, general Algacir Polsin, do ex-presidente da Aleam, conselheiro Josué Neto (TCE-AM), e desembargador Flávio Pascarelli (TJAM).

O general Mansur

Nascido na cidade de Paranaguá (PR), o general Mansur iniciou a vida militar em 1977, quando entrou na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, sediada em Campinas (SP). Foi declarado aspirante a oficial da Arma de Artilharia em 1983 e classificado no 5º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado, sediado em Curitiba (PR).

Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras, o general Mansur tem especialização em Manutenção de Material Bélico pela Escola de Material Bélico; Montanhismo, pelo 11º Batalhão de Infantaria de Montanha; Inteligência Militar pela Escola de Inteligência Militar do Exército; Comunicação Social, pelo Centro de Comunicação Social do Exército; Inglês, pelo Centro de Idiomas do Exército; e em Operações na Selva, pelo Centro de Instrução de Guerra na Selva.

Também é pós-graduado em Comando e Estado-Maior, e Política, Estratégia e Alta Administração do Exército, ambos pela Escola de Comando e Estado Maior do Exército; em Planejamento Estratégico Organizacional, pela Fundação Trompowski; e Master in Business Administration (MBA), pela Fundação Getúlio Vargas (RJ). O general também é mestre em Operações Militares, pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais.

Mansur também ocupou cargos como comandante da subunidade e oficial de operação do 14º Grupo de Artilharia de Campanha, fez parte do corpo docente da Academia Militar das Agulhas Negras, foi Observador Militar da Organização das Nações Unidas (ONU) na Guatemala, chefe da seção de medalhista da Secretaria Geral do Exército, diretor do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército no Rio de Janeiro, chefe do Estado-Maior da 1ª Brigada de Infantaria de Selva em Boa Vista (RR); chefe da 3ª Seção (Operações) do Comando Militar do Sudeste e subchefe do Estado-Maior do Comando Militar da Amazônia (CMA), em Manaus (AM).

Mansur foi Adido Militar de Defesa Naval, do Exército e da Aeronáutica na China, Coréia e Vietnã. Passou pelo alto escalão do Exército Brasileiro, comandando unidades militares como o 10º Grupo de Artilharia de Campanha de Selva em Boa Vista (RR); Escola de Formação Complementar do Exército e Colégio Militar de Salvador (BA); 1ª Brigada de Infantaria de Selva de Boa Vista (RR); 5ª Região Militar de Curitiba (PR), e 12ª Região Militar, em Manaus (AM).

Ao longo de sua trajetória a serviço do Exército, o general Mansur foi homenageado com títulos de cidadão do Amazonas, cidadão boa-vistense, em Boa Vista (RR) e do Paraná, pelos serviços prestados aos estados. Em mais de 40 anos dedicados à vida militar, o general já foi condecorado com mais de 50 medalhas.

