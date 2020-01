Belarmino Lins ganha destaque na aplicação de recursos para a educação no interior do Estado

As emendas impositivas do deputado Belarmino Lins (Progressistas) são destaques entre os R$ 26 milhões aplicados pelo Governo do Estado, via Seduc, no cumprimento de 118 emendas de parlamentares estaduais conforme divulgação da Secom (Secretaria de Estado de Educação e Desporto) nesta quarta-feira (1º).

Um dos municípios beneficiados com as emendas é Novo Aripuanã, que irá receber cerca de R$ 1,8 milhão. O prefeito Jocione Souza, já assinou o convênio com a Seduc. “Estamos recebendo recursos que vão ajudar a melhorar a educação na nossa cidade”, disse Jocione à Secom.

O deputado Belarmino enfatizou sua gratidão ao governador Wilson Lima e ao seu vice, Carlos Almeida, pelo atendimento às emendas de sua autoria: “Agradeço ao governador Wilson Lima e ao seu vice, Carlos Almeida, pelo atendimento às emendas que vão de encontro às demandas das populações interioranas”.

Além de Novo Aripuanã, outra emenda do deputado contempla a destinação de R$ 118 mil à aquisição de uma Van para a o município de Fonte Boa. “Fico mais do que feliz por poder ajudar o processo educacional em minha terra”, frisou.