Belarmino Lins elogia medidas do Governo e pede orientação sobre eventos no interior

Em discurso proferido durante o Pequeno Expediente da sessão legislativa desta terça-feira (17), o deputado Belarmino Lins (Progressistas) elogiou o pacote de medidas adotadas pelo Governo do Estado para conter a escalada dos casos de coronavírus (Covid-19) no Estado do Amazonas.

“É elogiável a iniciativa do governador Wilson Lima e do seu vice, Carlos Almeida, na adoção de medidas visando a proteção da população amazonense contra a incidência do coronavírus, as medidas foram mais do que acertadas”, disse o parlamentar ao mesmo tempo em que lamentou o primeiro óbito causado pelo vírus letal no país, precisamente no Estado de São Paulo.

Em seu breve pronunciamento, o deputado transmitiu apelo dos prefeitos interioranos ao Governo buscando orientações acerca da realização de eventos que tradicionalmente acontecem entre os meses de março e abril envolvendo aniversários de emancipação de vários municípios.

“Com a onda de coronavírus, os prefeitos precisam de aconselhamentos por parte dos respectivos órgãos governamentais sobre a realização das festividades referentes às datas que marcam os aniversários de emancipação política de inúmeros municípios nos meses de março e abril”, destacou Belarmino.