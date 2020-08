Belarmino Lins elogia Josué Neto por destrancar pauta da Aleam

“Com essa atitude, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado (Aleam), deputado Josué Neto (PRTB), cresce no conceito dos seus colegas ao determinar, de forma voluntária, o destrancamento da pauta do Poder Legislativo Estadual”. Assim o deputado Belarmino Lins (Progressistas) parabenizou o presidente da Aleam por ter determinado o fim de um impasse que durou 60 dias, quando a Casa ficou sem poder votar matérias de grande interesse para o Estado do Amazonas.

Ao discursar na manhã desta terça-feira (11), Belarmino fez questão de se dirigir a Josué e cumprimentá-lo “pelo nobre gesto de destrancar a pauta da Aleam e retomar o processo normal de votação de projetos de lei e outras matérias de grande importância para o Amazonas”. Conforme o líder progressista, “a bandeira branca” de Josué sinaliza a volta à normalidade com relação às deliberações de matérias no Plenário Ruy Araújo. Josué autorizou o destrancamento da pauta a partir de quinta-feira (13).