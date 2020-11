Belarmino Lins elogia desempenho do PP nas eleições de 2020 no Estado

Em discurso na Assembleia Legislativa, na manhã desta quinta-feira (19), o deputado Belarmino Lins (Progressistas) ressaltou o desempenho do Progressistas (PP) nas eleições municipais deste ano na capital e no interior do Estado do Amazonas.

Secretário-geral da legenda, o deputado destacou a vitória nas urnas da jovem progressista Thaysa Lippy, filha do deputado estadual Felipe Souza (Patriota), eleita vereadora com 6.736 votos. Juntamente com o triunfo de Thaysa, Belarmino também exaltou o sucesso de Yomara Lins (PRTB), irmã da conselheira Yara Lins, ex-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) e tia do deputado Fausto Jr (PRTB).

Ao referir-se a Yomara, o líder progressista não escondeu seu regozijo por sua família estar bem representada hoje em três esferas do poder político nacional e estadual, aludindo a presença do deputado federal Átila Lins (PP) no Congresso Nacional, onde exerce seu oitavo mandato parlamentar, assim como ele, Belarmino, no Poder Legislativo do Estado, onde soma oito mandatos consecutivos, e agora Yomara Lins na Câmara Municipal de Manaus.

Com relação a campanha eleitoral em Manaus, Belarmino considerou bastante positiva a participação de um de seus filhos, o médico urologista George Lins, na recente batalha de votos na capital. Presidente do Diretório Municipal do Progressistas, George disputou o primeiro turno das eleições como vice da chapa encabeçada pelo candidato a prefeito Ricardo Nicolau (PSD). “Agradeço a Deus pela oportunidade concedida ao Dr George, porque a dupla Ricardo Nicolau/George Lins acendeu a chama da perspectiva da mudança para a cidade de Manaus sair da mesmice”, frisou o parlamentar, elogiando, ainda, a performance do SD e do PDT no apoio à chapa “Pra Voltar a Acreditar”.

Em seu discurso, Belarmino Lins também destacou as reeleições dos vereadores Marcelo Serafim (PSB), filho do deputado Serafim Corrêa, e de Diego Afonso (PSL), filho do deputado Adjuto Afonso (PDT). Aproveitou para ressaltar, ainda, a eleição de Allan Campêlo (SPC), irmão da deputada Alessandra Campêlo (MDB), para a CMM.

Em apartes, os deputados Carlinhos Bessa (PV), Saullo Vianna (PTB) e Adjuto Afonso (PDT) parabenizaram Belarmino Lins pelo excelente desempenho dos progressistas no Estado. Sobre o segundo turno em Manaus, Belão disse que “o juiz será o povo, que escolherá o melhor para Manaus”.

Interior – Segundo Belarmino Lins, o desempenho do Progressistas no processo eleitoral do interior do Amazonas correspondeu as expectativas da cúpula estadual. O partido reelegeu os prefeitos Simão Peixoto, de Borba, com 5.499 votos; Zeca Cruz, de Boca do Acre (7.831 votos); Adail Filho, de Coari, (22.134 votos); Ordean Gonzaga, de Guajará (4.373 votos), Denise Lima, de Itapiranga (3.608 votos) e Anderson Souza, de Rio Preto da Eva (9.281 votos). O PP elegeu Antônio Ferreira dos Santos, o Tonho, novo prefeito de Codajás, com 6.301 votos, além de José Beleza em Santa Isabel do Rio Negro, com 2.362 votos.

Belarmino também destacou a eleição e a reeleição de chefes executivos parceiros como Marcos Lise (PSC), novo prefeito de Apuí, tendo conquistado 4.374 votos nas urnas; Denis Paiva (Republicanos), de Atalaia do Norte, 2.600 votos; Glênio Seixas (MDB), de Barreirinha, dono de 9.697 votos; David Bermeguy (MDB), de Benjamin Constant, 8.231 votos; Dona Maria (MDB), de Beruri, 4.257 votos; Bruno Ramalho (MDB), de Carauari, 9.015 votos; Gilberto Biquinho (PL), de Fonte Boa, 5.170 votos; Dr Júnior (MDB), de Juruá, 3.238 votos; Pedro Macario (PDT), de Jutaí, 6.517 votos; Gean Barros (MDB), de Lábrea, 13.622 votos; Jair Souto (MDB), de Manaquiri, 6.260 votos; Pastor Edir (Republicanos), de Maraã, 2.969 votos; Adenilson Reis (MDB), de Nova Olinda do Norte, 7.999 votos; Jocione Souza (PSDB), de Novo Aripuanã, 5.192 votos; Bi Garcia (DEM), de Parintins, 32.778 votos; Renato Afonso (PSD), de Pauini, 4.938 votos, e Saul Bermeguy (MDB), de Tabatinga, 13.068 votos.