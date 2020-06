Belarmino Lins elogia antecipação do pagamento da primeira parcela do 13º salário aos servidores do Estado

O deputado estadual Belarmino Lins (PP) destacou, na manhã desta segunda-feira (8), a antecipação do pagamento da primeira parcela do 13º salário aos servidores do Estado pelo governador Wilson Lima. Segundo o parlamentar, a medida atende propositura aprovada pela Assembleia Legislativa na semana passada em que vários deputados da bancada situacionista solicitaram a antecipação, tendo em vista a pandemia do novo coronavírus.

“A antecipação ocorre num momento de muitas dificuldades da população amazonense em função da pandemia causada pela covid-19, de maneira que só podemos elogiar o governador Wilson Lima e o seu vice, Carlos Almeida, pela sensibilidade que tiveram ao antecipar o pagamento da primeira parcela referente ao 13º salário de 2020 aos servidores públicos do Amazonas”, comentou o líder progressista.

Para Belarmino, o governador acerta em caminhar com responsabilidade com relação à reabertura gradual de diversas atividades no Estado. “Os números da Covid-19 caem paulatinamente e isso ajuda o governador em suas análises para determinar novas medidas quanto a reabertura com segurança e respeito aos números”, diz o parlamentar.