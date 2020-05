Belarmino Lins é o novo presidente do Bloco Brasileiro da UPM

Com a renúncia do deputado Léo Barbosa, de Tocantins, pré candidato à Prefeitura de Palmas, o deputado estadual Belarmino Lins (PP) assumiu a Presidência do Bloco Brasileiro da União de Parlamentares Sul Americanos e do Mercosul (UPM).

A entidade internacional divulgou a notícia após reunião por videoconferência realizada na tarde desta quarta-feira (20) entre os membros da Diretoria do Bloco. A reunião foi presidida pelo deputado Kennedy Nunes, de Santa Catarina, presidente do Conselho Deliberativo da UPM, que acatou a renúncia de Léo Barbosa e empossou Belarmino Lins, de acordo com as normas estatutárias da entidade.

“Aceitei, com muita responsabilidade, a minha nova missão política que será comandar uma entidade muito importante no processo de integração dos povos do continente sul-americano”, expressou Belarmino, que assumiu pela segunda vez a Presidência da UPM. Além de Léo Barbosa, Kennedy Nunes e Belarmino Lins, participaram da videoconferência os deputados Edson Brum (RS), Neodi Saretta (SC), Zilá Breintenbach (RS), Miranda Guimarães, Marcos Hansen, Willian Brasil, Camila Carneiro, Aldo Miranda e Flavio Monteiro.