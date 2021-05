Belarmino Lins e Átila fazem entrega simbólica de cestas básicas em Codajás e Manaquiri

Em mais um fim de semana de intenso trabalho, os deputados Belarmino Lins (PP) e Átila Lins (PP) realizaram a entrega simbólica de cestas básicas a famílias carentes, assoladas pela pandemia da Covid-19 e pela grande enchente deste ano nos municípios de Codajás e Manaquiri.

Na sexta-feira (30/4), na companhia do presidente do Diretório Municipal do Progressistas em Manaus, médico urologista George Lins, Belarmino e Átila participaram, ao lado do prefeito Antônio Ferreira dos Santos, o Tonho (PP), e do vice-prefeito professor Cleucivan, da entrega simbólica de mil cestas adquiridas pela Prefeitura local graças a recursos liberados pelo Governo do Estado por meio de emendas impositivas de autoria de Belarmino Lins.

“Codajás é um município pelo qual tenho muito carinho, pois foi onde meu pai serviu como tabelião, um município muito bem administrado pelos companheiros Tonho e Cleucivan”, disse o secretário geral do PP no Amazonas. Na ocasião, o deputado federal Átila anunciou recursos provenientes de emendas parlamentares de sua autoria que deverão ser aplicados na revitalização de um Centro Cultural que servirá de palco para eventos como a tradicional Festa do Açaí. Também destacou recursos de emendas que possibilitarão a recuperação e iluminação de um estádio de futebol, assim como a construção de uma UBS no bairro Bela Vista.

Igualmente Átila informou sobre seu esforço junto ao presidente Jair Bolsonaro e ao presidente da Caixa Econômica Federal para a implantação de uma agência da CEF em Codajás.

No sábado, 1º de Maio, Dia do Trabalhador, Belarmino Lins e Átila Lins visitaram Manaquiri, juntamente com o líder progressista George Lins. Lá, ao lado do prefeito Jair Souto, presidente da Associação Amazonense de Municípios (AAM), eles entregaram cestas básicas e participaram de reunião política com Jair, a vice-prefeita Dona Preta e vereadores.

“Em Manaquiri, tivemos a honra de participar da entrega simbólica de cestas básicas, frutos de nossas emendas impositivas, cumprindo nossas obrigações quanto a necessária assistência às famílias em vulnerabilidade social em virtude da pandemia e da grande enchente deste ano”, disse Belarmino, também autor de emendas que destinam recursos ao fortalecimento do setor primário de Manaquiri. No município, ele e seu irmão Átila também visitaram obras de conclusão de um novo hospital que deverá ser inaugurado nos próximos dias. “O hospital será de vital importância para o atendimento das demandas de saúde da população local”, finalizou Belarmino.