Belarmino Lins diz que reabertura do hospital Nilton Lins “é mais que um gesto humanitário”

Com o registro de 1.856 novos casos de Covid-19, resultando em 54 óbitos, segundo boletim epidemiológico divulgado, neste sábado, pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), o deputado estadual Belarmino Lins (PP) classificou a reabertura do Hospital Nilton Lins para pacientes acometidos de Covid-19 como “mais do que um gesto humanitário”.

Autor da proposta, há duas semanas, que deflagrou o movimento em favor da reabertura urgente do hospital para atender vítimas da pandemia, o líder progressista também destacou a agilidade do governador Wilson Lima e do secretário estadual de Saúde, Marcellus Campêlo, que, ainda neste sábado, providenciaram a publicação do edital que possibilitará a realização imediata do Pregão Eletrônico visando a contratação das empresas que executarão os serviços pertinentes à luta contra a pandemia no Nilton Lins.

De acordo com Belarmino Lins, a reabertura do hospital garantirá a disponibilização de 103 leitos exclusivos para pacientes com Covid-19, sendo que 22 leitos serão de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). “Esse montante vai se juntar a outra quantidade de novos leitos que estão sendo abertos e que serão de grande relevância nesta preocupante fase roxa do Estado com relação ao coronavírus”, argumenta o parlamentar, ressaltando que membros da equipe técnica da SES-AM e profissionais da Força Nacional do SUS e consultores do hospital Sírio Libanês já estão ativos no Nilton Lins desde sexta-feira (08).

Eduardo Pazuello

Ao agradecer ao Governo do Estado pelo atendimento à sua sugestão pela reabertura do Nilton Lins para ajudar no combate à Covid-19, Belarmino faz questão de destacar também a presença do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello em Manaus, na próxima segunda-feira (11), ocasião em que ele tratará com o governador Wilson Lima e o prefeito de Manaus, David Almeida, juntamente com autoridades e técnicos dos órgãos sanitários, da execução do plano de imunização da população amazonense contra a pandemia.

“Agradecemos muito ao governador e ao titular da SES pelo atendimento à nossa sugestão e firmamos nosso otimismo quanto a presença do ministro Eduardo Pazuello em nossa cidade na segunda-feira vindoura”, disse o deputado, finalizando: “Acreditamos

que o ministro não apenas ajudará mais o nosso Estado e o nosso povo com mais logística de pessoal e de insumos na luta contra a pandemia, como nos trará a boa notícia sobre o início imediato do processo de vacinação de toda a nossa população contra o coronavírus”.