Belarmino Lins diz que parcela do 13º salário fortalece a confiança do servidor no Governo

Em discurso proferido na terça-feira (9), na Sessão virtual da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o deputado Belarmino Lins (PP) disse que a antecipação do pagamento, nos próximos dias 25 e 26, da primeira parcela do 13º salário a 113 mil servidores “fortalece a confiança dos funcionários públicos no Governo do Estado”.

Um dos parlamentares presentes na entrevista coletiva de segunda-feira (8) em que o governador anunciou a concessão do benefício, Belarmino Lins destacou que a antecipação salarial, que injetará R$ 220 milhões na economia do Estado via servidores, dará a estes “tranquilidade e segurança com relação a regularidade do pagamento em dia dos seus salários até dezembro”.

No discurso, o líder progressista também elogiou o colega deputado Cabo Maciel (PL) pelo encaminhamento de requerimento, na semana passada, ao governador Wilson Lima (PSC) solicitando a antecipação do pagamento do 13º salário aos funcionários públicos tendo em vista a pandemia do novo coronavírus.

“Agora, é tocar a bola para a frente, com a nossa expectativa de que a pandemia seja encerrada e o Governo, com a chegada do verão, possa transformar o Amazonas num canteiro de obras, que as máquinas ronquem de ponta a ponta do Estado”, finalizou Belarmino.