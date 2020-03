Belarmino Lins diz que Pacote do Governo garantirá pagamento em dia dos servidores públicos

Em um preocupante momento de queda de arrecadação, o deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas), disse “ver como positivo” o pacote de novas medidas enviado pelo Governo do Estado a Assembleia Legislativa (ALEAM) para ser votado na próxima semana, remanejando recursos para manter a máquina estadual funcionando em meio a onda de coronavírus na capital e no interior.

O pacote, de acordo com o líder progressista, vai “cortar o que não é considerado essencial”, assegurando a disponibilização de mais recursos para o combate a Covid-19, melhorando a infraestrutura do sistema de saúde e garantindo as ações de segurança e educação.

O parlamentar também ressalta a importância do pacote para que o governo Wilson Lima continue financiando, por meio da AFEAM, as micros e pequenas empresas, ou seja, mantendo empregos e valorizando a população de baixa renda “nestes tempos de dificuldades”.

Outra medida de alta relevância do pacote a ser votado em breve pelo Parlamento Estadual – prossegue Belarmino – é a garantia de recursos para a manutenção do pagamento em dia dos servidores públicos. “Acredito que o Pacote de Medidas do governador Wilson Lima e seu vice, Carlos Almeida, é extremamente necessário neste instante de forte mobilização para que a máquina estadual prossiga ativa, enfrentando o coronavírus com austeridade e competência, sem deixar a situação fugir do seu controle”, declarou.

“Não aos pregadores do caos”

Ao mesmo em que destaca o desempenho da SUSAM (Secretaria de Estado da Saúde) e FVS (Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas) na luta anticovid-19, Belarmino Lins condena o que qualificou de “os pregadores do caos”, referindo-se aos críticos das ações governamentais contra o coronavírus. “O atual momento é de união, juntando políticos, empresários e demais trabalhadores num esforço comum de defesa dos valores da sociedade e em nome da luta por sua sobrevivência perante a escalada do coronavírus, que há de ser vencido, e por isso devemos repudiar os pregadores do caos”, enfatizou.