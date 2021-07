Belarmino Lins diz que “pacotaço” de R$ 1 bilhão do Governo do Estado é a plena retomada do desenvolvimento

Com a economia em perfeito equilíbrio, o Estado do Amazonas inicia o verão avançando na realização de obras de alto porte que sinalizam a plena retomada do desenvolvimento, com a pandemia do novo coronavírus sob controle e apesar da enchente desproporcional registrada em 2021.

Assim o deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas) destaca o lançamento, pelo governador Wilson Lima, do “pacotaço” de R$ 1 bilhão que promoverá obras, na capital e no interior, nas áreas de infraestrutura, prestação dos serviços de saúde, saneamento, educação e segurança, gerando 123 mil empregos diretos e indiretos no Estado.

“O ‘pacotaço’ merece ser destacado sobretudo em razão dos terríveis problemas com que Wilson Lima teve que lidar logo no início do seu governo, quais sejam uma pandemia gigantesca e inesperada, e logo a seguir uma enchente avassaladora, histórica, surpreendente”, comentou o líder progressista, sem deixar de ressaltar o importante papel do titular da Sefaz, Alex Del Giglio, no duro trabalho de manter em equilíbrio as finanças do Estado.

“A saúde financeira do Estado é muito boa e é reconhecida até mesmo pela oposição, o que demonstra a competência da gestão do secretário Alex Del Giglio à frente da Sefaz, ele soube superar as adversidades surgidas com a pandemia e a enchente e garantir a estabilidade financeira e fiscal do Estado”, analisa o parlamentar.

O “pacotaço” governamental prevê a execução de obras envolvendo mobilidade urbana e rural com a modernização e recuperação de rodovias, ramais e sistemas viários urbanos, além de melhoria nos serviços de saneamento, com a construção de sistemas de abastecimento de água e esgoto; de saúde, com a reforma de unidades de assistência; e de educação, com a construção de unidades de ensino.

Apoio do Parlamento

Os investimentos também alcançarão a segurança pública com a construção e reforma de delegacias e batalhões de policiamento, em conformidade com o programa Amazonas Mais Seguro. “Por isso a Assembleia Legislativa do Amazonas concedeu autorização para o governador contrair empréstimo de 1 bilhão e meio junto ao Banco do Brasil, o que significa que o Parlamento dá o devido apoio ao Governo do Estado para a retomada do pleno desenvolvimento do nosso Estado, com investimentos em obras de infraestrutura na capital e no interior, gerando emprego e renda em favor de milhares de cidadãos amazonenses”, diz Belarmino.

Conforme números divulgados pelo Palácio da Compensa, são 274 obras em todo o Estado desde o início da gestão Wilson Lima, gerando, desde 2019 até este ano, cerca de 650 mil empregos de forma direta e indireta. Com o “pacotaço” de mais R$ 1 bilhão em investimentos, serão criados mais 123 mil novos postos de trabalho. Dez mil desses novos empregos envolverão a reforma e modernização da Rodovia AM-010, que liga Manaus a Itacoatiara.