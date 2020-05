Belarmino Lins diz que “os olhos do governo Bolsonaro finalmente se voltaram para o Amazonas”

“No que pese a intervenção federal não tenha ocorrido, o importante é que os olhos do governo Jair Bolsonaro finalmente se voltaram para as necessidades prementes do Amazonas”, declarou, na tarde desta segunda-feira (4), o deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas) ao agradecer a visita do ministro da Saúde, Nelson Teich, no último final de semana, trazendo ajuda governamental para o combate a Covid-19 (novo coronavírus) no Estado.

“O Amazonas não estava sendo ajudado, não estava sendo socorrido. De repente, com o instrumento de clamor, que foi o pedido de intervenção feito por treze parlamentares estaduais, o apoio federal aconteceu”, frisou o parlamentar enfatizando que agora o governador Wilson Lima passará a contar com maior estrutura para o combate ao coronavírus.

“De repente, eu tive a alegria de ver, no domingo (3), três aeronaves da Aeronáutica chegando para socorrer as vítimas da Covid-19 no Amazonas. Isso nos anima a lutar mais e a unir mais forças, vamos continuar a pedir ajuda federal ao Amazonas, um estado tão distante dos grandes centros do poder político do País”.

O Estado recebeu o reforço de 267 profissionais de saúde contratados pelo Ministério da Saúde, que também enviou 244 mil unidades de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), 25 respiradores do tipo invasivo, usados em leitos de UTI, e 20 respiradores de transporte, destinados a cuidados intermediários e transferências hospitalares.