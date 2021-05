Belarmino Lins destaca título de Cidadão do Amazonas a Alex Del Giglio

Discursando em nome da Presidência da Assembleia Legislativa (Aleam), o deputado Belarmino Lins (PP) não poupou elogios à competência do Secretário de Estado da Fazenda (SEFAZ), Alex Del Giglio, na condução da economia estadual. Del Giglio foi homenageado com o Título de Cidadão do Amazonas, por iniciativa do deputado Dr Gomes (PSC), em concorrida solenidade especial realizada na tarde desta quinta-feira (27) no Plenário Ruy Araújo sob o comando do deputado Roberto Cidade (PV).

“Numa fase de pandemia e de enchente avassaladora, o secretário Alex Del Giglio manteve em perfeito equilíbrio a economia estadual, honrando as responsabilidades financeiras do Governo Wilson Lima”, disse o líder progressista cujo discurso também expressou a posição do deputado-presidente Roberto Cidade em relação ao homenageado.

“O ser humano não escolhe onde nascer, mas escolhe onde viver, trabalhar e constituir família”, manifestou Belão ao destacar a trajetória de vida do agora Cidadão Amazonense. “Paulistano de nascimento, Del Giglio agora é amazonense de fato e de direito”, disse o parlamentar, completando: “Há mais de uma década, ele deixa a sua marca de vida no Estado do Amazonas trabalhando com grande competência e procedendo sempre com humildade, elegância e respeito quanto a todos que o procuram na Sefaz e que o reconhecem como um verdadeiro filho do nosso Amazonas”.