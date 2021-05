Belarmino Lins destaca reforço à segurança no interior do Estado

O deputado estadual Belarmino Lins (PP) destacou a entrega de viaturas, armamentos, barracas operacionais e geradores de energia como reforço do Governo do Estado à segurança pública no Amazonas.

Presente ao evento desta terça-feira (11) em que o governador Wilson Lima entregou os equipamentos, o líder progressista disse que o investimento, da ordem de R$ 6 milhões, “é mais do que importante para o fortalecimento das ações da Polícia Civil, Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) na capital e no interior”.

Belarmino enfatizou a entrega de 37 viaturas Renault Duster Oroch, sendo 20 para a Polícia Civil e 17 para a Polícia Militar, destinadas a operações no interior, beneficiando municípios como Lábrea, Maués, Boa Vista do Ramos, Apuí e Atalaia do Norte. O parlamentar também ressaltou a entrega de seis metralhadoras israelenses, de calibre 762, que reforçarão as operações da Base Arpão no combate ao tráfico de drogas no Baixo, Médio e Alto Solimões.