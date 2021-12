Belarmino Lins destaca R$ 4 milhões do governo estadual para desenvolver Caapiranga

Recursos da ordem de R$ 4 milhões, oriundos do Governo do Estado, serão aplicados na realização de várias obras no município de Caapiranga. Do montante, R$ 1 milhão foi fruto de articulações dos irmãos deputados Belarmino Lins (Estadual) e Átila Lins (Federal), ambos do Progressistas, que sensibilizaram o governador Wilson Lima quanto a necessidade de reformar o Estádio de Futebol José Ferreira Filho.

O projeto de reforma do estádio prevê arquibancadas com guarda-corpo, cobertura, novas instalações elétricas, pintura e outras melhorias. Nas redes sociais do município, o prefeito Tico Braz destacou o convênio assinado na última segunda-feira (29) com o governador na presença de Belarmino e Átila.

Os outros R$ 3 milhões do convênio serão destinados à pavimentação asfáltica do Ramal Maloca, por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE).