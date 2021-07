Belarmino Lins destaca Prosamin+ com R$ 542 milhões de investimentos no Estado

Segundo o deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas), capital e interior do Estado do Amazonas serão beneficiados brevemente com obras de infraestrutura que terão grande impacto na melhoria da qualidade de milhares de famílias.

É como o parlamentar destacou o Programa Social e Ambiental de Manaus e do Interior (Prosamin+), com investimentos de R$ 542 milhões, lançado nesta segunda-feira (12) pelo governador Wilson Lima.

Os recursos são do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e vão ser aplicados em obras de urbanização, novos conjuntos habitacionais e saneamento básico na capital e no interior.

Em tempos de pandemia e ainda com as populações ribeirinhas lutando contra os efeitos da enchente avassaladora deste ano, afirma Belarmino, “o Prosamin+ impactará positivamente a vida das famílias que sofreram com a cheia dos rios nos municípios interioranos e desejam retomar suas atividades em condições melhores de trabalho e vida social”.

Cartões do Auxílio Emergencial

Belarmino Lins também destaca ação do Governo do Estado que na terça-feira (13) vai entregar cartões do Auxílio Emergencial contemplando cultura, turismo e esporte. Conforme o parlamentar, os cartões beneficiarão mais de dois mil trabalhadores, entre artistas, técnicos e produtores culturais, que estão em situação de vulnerabilidade devido à pandemia. Cada benefício será pago no valor de R$ 600,00, dividido em três parcelas de R$ 200,00 mensais.

Na área do turismo, a Amazonastur credenciou, 307 profissionais que receberão o Auxílio Emergencial nesta primeira etapa com o valor total de R$ 184.200,00. O auxílio será estendido para os prestadores de turismo que atuam como MEI, totalizando 400 empreendedores.

No esporte, o Governo Estadual, por meio da FAAR (Fundação Amazonas de Alto Rendimento), alcançará 589 pessoas, entre esses, atletas e professores de educação física, contemplados com o pagamento de R$ 600 reais, dividido em três parcelas de R$ 200,00 mensais.

Vacina Amazonas

Belarmino Lins enfatiza, ainda, o êxito do mutirão Vacina Amazonas, que no último fim de semana imunizou 15.660 pessoas, a partir de 18 anos, com a primeira dose vacinal nas cidades de Itacoatiara, Urucará, Iranduba, Itapiranga e São Sebastião do Uatumã.

O programa de imunização, de acordo com o líder progressista, ganha celeridade em todo o Estado e ressaltou que a continuação nesse ritmo possibilitará uma ampla cobertura vacinal em todo o Amazonas neste segundo semestre, fazendo refluir a pandemia e ajudando a população, na capital e no interior, a retornar à vida normal.