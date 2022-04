Belarmino Lins destaca posse de Luis Fabian no TCE-AM

A posse do ex-secretário de Estado de Articulação Luis Fabian Pereira Barbosa como novo conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), ocorrida na manhã desta terça-feira (5), foi ressaltada pelo deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas), que participou da solenidade.

“Desejamos boa sorte ao doutor Luis Fabian, que ele faça o melhor no exercício de sua nova função, com a competência que lhe é peculiar e que o tem dignificado como homem público em nosso Estado”, disse o parlamentar acerca de Fabian, que assumiu a vaga de conselheiro deixada pelo decano do TCE, Julio Cabral.

O presidente da Corte de Contas, Érico Desterro, comandou a solenidade de posse, que foi prestigiada pelo governador Wilson Lima, pelo prefeito David Almeida, parlamentares e por diversas outras autoridades.

Doutor em Direito pela Universidade Católica de Santa Fé, na Argentina, presidente do Instituto Cultural Brasil Estados Unidos – ICBEU/Manaus e professor dos cursos de Graduação em Direito da Universidade do Estado do Amazonas, Luis Fabian foi empossado conselheiro após ter sido nomeado pelo governador Wilson Lima e ter seu nome aprovado por unanimidade pela Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

