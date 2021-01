Belarmino Lins destaca pagamento do Auxílio Emergencial Estadual em favor de 100 mil famílias no AM

O deputado Belarmino Lins (PP) destacou, nesta quinta-feira (28), o pagamento do “Auxílio Emergencial Estadual”, no valor total de R$ 600, beneficiando 100 mil famílias em todo o Amazonas. O Auxílio será pago em três parcelas, a primeira no início de fevereiro, a segunda no final de fevereiro e a terceira em março.

O Auxílio se refere ao Projeto de Lei (PL) n. 353 que criou o Cartão Social aprovado, por unanimidade, pela Assembleia Legislativa (Aleam) no final do ano passado. O anúncio do pagamento das três parcelas foi feito em live no final da manhã desta quinta pelo governador Wilson Lima.

“O Auxílio chega em um momento bastante difícil em razão da alta da pandemia do coronavírus e, sem dúvida, ajudará muito o total de cem mil famílias em vulnerabilidade social, famílias situadas na linha da pobreza, que ficaram sem renda com o agravamento da Covid-‘9 na capital e no interior do Estado”, comentou Belarmino.