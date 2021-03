Belarmino Lins destaca Operação Enchente 2021 com mais ajuda humanitária aos municípios

“A iniciativa do governador Wilson Lima em voltar à Calha do Juruá é, sem dúvida, uma atenção especial que ele adota para com as populações ribeirinhas vítimas da enchente, e eu tenho a honra de representar o Parlamento Municipalista nessa visita”. Dessa forma o deputado estadual Belarmino Lins (PP) destacou mais uma Operação Enchente 2021, do Governo do Estado, levando, no último final de semana, mais ajuda humanitária, assistência social, combate à Coid-19 e linhas de financiamento para vários municípios interioranos.

Juntamente com os colegas parlamentares Adjuto Afonso (PDT), Alessandra Campêlo (MDB) e Dr Gomes (PSC), Belarmino Lins acompanhou o governador Wilson Lima e servidores do primeiro escalão do Poder Executivo Estadual em nova visita ao Juruá, focando os municípios de Eirunepé, Itamarati, Envira e Ipixuna assolados pela enchente.

Por meio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), o Governo do Amazonas liberou Crédito Emergencial no valor de mais de R$ 539 mil para mais 70 empreendedores, ressaltando-se que neste ano de 2021 o Governo já realizou 123 operações creditícias, totalizando mais de R$ 822 mil para esses municípios.

A propósito das ações de ajuda aos ribeirinhos, Belarmino Lins também destacou a aprovação, na quarta-feira (10/03) pelos deputados estaduais, de um Projeto de Lei (PL) que vai anistiar, nos municípios atingidos, mais de R$ 600 mil para o setor primário e mais de R$ 2,9 milhões para os setores secundário e terciário, totalizando mais de R$ 3,5 milhões, alcançando aproximadamente 690 operações.

O benefício será concedido a produtores rurais, micro e pequenos empresários e profissionais autônomos de baixa renda, que tiveram atividades afetadas pela cheia deste ano e ficaram impossibilitados de pagar financiamentos da Afeam.

Crédito Solidário

Conforme Belarmino, aos municípios visitados foram destinados R$ 800 mil em operações do Crédito Solidário, que tem uma previsão orçamentária estimada em R$ 20 milhões. Os interessados poderão acessar o valor máximo de R$ 2 mil com taxas de juros de 0,5% ao ano, carência de 180 dias para começar a pagar em um prazo de 24 meses.

Outra medida positiva do Governo em favor dos atingidos pela enchente, segundo o líder progressista, é a isenção da cobrança da tarifa de abastecimento de água nos municípios de Eirunepé e Itamarati por 90 dias, o que beneficiará mais de 600 famílias. A medida poderá ser estendida para mais 12 municípios onde a Cosama atua e que podem ser castigados pela cheia.

Cestas básicas

Belarmino Lins destaca, ainda, a garantia de cestas básicas e outros materiais em favor de famílias em situação de vulnerabilidade social nos municípios atingidos pela enchente e em luta contra a Covid-19. Para Eirunepé, foram 1.293 cestas, além de 1.293 Kits higiene, 129 Kits dormitório (com colchão, travesseiro e roupa de cama); 1.293 Kits limpeza e 2.586 redes de dormir, contemplando 7.240 pessoas atingidas em 1.810 famílias. Eirunepé foi beneficiado, ainda, com 180 doses de vacina contra a Covid-19 e com cartões do Auxílio Estadual, alcançando 2.202 pessoas. Também valendo ressaltar o benefício da liberação da primeira parcela de R$ 528.634,50 em 2021 proveniente do FTI. Em 2020, o município recebeu o valor de R$ 12.442,214.62 desse Fundo.

Para Itamarati, o Governo garantiu o total de 448 cestas básicas; 448 kits de higiene; 49 Kits dormitório (com colchão, travesseiro e roupa de cama); 448 Kits limpeza e 976 redes de dormir. A ajuda humanitária contempla 2.732 pessoas atingidas em 683 famílias. Um total de 711 recebeu cartões do Auxílio Emergencial. O município recebeu R$ 198,2 mil referente a primeira parcela do FTI de 2021 e R$ 505,4 mil do Fundo em 2021.