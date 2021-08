Belarmino Lins destaca obras de Anderson e anúncio de núcleo do IFAM para Rio Preto da Eva

Em discurso na Assembleia Legislativa do Amazonas, nesta terça-feira (31), o deputado Belarmino Lins (PP) prestou contas de sua visita ao município de Rio Preto da Eva, no sábado (28), na companhia do deputado federal Átila Lins (PP) e do reitor do IFAM (Instituto Federal do Amazonas), Jaime Cavalcante Alves.

O parlamentar progressista ressaltou grandes obras do prefeito Anderson Souza (PP) no município como a moderna Escola Municipal CEMEI, dotada de laboratório de informática e com o Cats reformado, bem como a Escola Francisco Alves, também dotada de laboratório tecnológico e agora premiada com uma nova quadra de areia e área de laser.

“Dono de vários mandatos em seu município, podemos afirmar que Rio Preto da Eva deve se chamar também Rio Preto do Anderson em função do imenso volume de obras do prefeito em favor do seu povo”, disse Belarmino ao destacar também a Escola Municipal Alegria de Saber, devidamente reformada e ampliada.

De acordo com o deputado, Rio Preto agora será contemplado com a implantação de um núcleo do IFAM, segundo anúncio feito pelo próprio reitor Jaime Cavalcante. “O IFAM será implantado em breve e, com certeza, isso será muito importante para a educação, realizando o sonho de milhares de jovens”, frisou.

Ainda em seu pronunciamento na Aleam, Belarmino Lins destacou o Programa Enxerga Mais Rio Preto que atendeu 400 alunos das zonas urbana e rural do município no último final de semana. “Trata-se de um programa de grande alcance social, proporcionando consulta e armações com lentes para as pessoas necessitadas de óculos”, observou o parlamentar, que ressaltou, ainda, a disponibilização de recursos destinados a aquisição de uma Van para servir ao Centro do idoso local. A Van será entregue nos próximos dias aos cidadãos da Melhor Idade de Rio Preto.