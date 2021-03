Belarmino Lins destaca o Dia Internacional da Mulher

“De acordo com números da Justiça Eleitoral, as mulheres representam hoje 52% do eleitorado brasileiro, elas são 77.076.395 cidadãs que não apenas votam, mas que cada vez mais ocupam cargos de grande relevância em postos chaves dos poderes constituídos”.

Assim o deputado estadual Belarmino Lins (PP) homenageou o Dia Internacional da Mulher comemorado neste 8 de março. “Na família, como no trabalho, as mulheres se destacam, contribuindo para o bem-estar social de todos e para o pleno desenvolvimento e equilíbrio da sociedade”, disse o parlamentar.

Belarmino chama a atenção para o fortalecimento da bancada feminina na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), composta agora por cinco deputadas: Mayara Pinheiro (PP), Alessandra Campêlo (MDB), Therezinha Ruiz (PSDB), Nejmi Aziz (PSD) e Joana Darc (PL). “Joana detém a liderança do Governo do Estado na Casa Legislativa e acaba de ar Joaquim à luz da vida, parabéns a ela e para todas as mulheres amazonenses”, expressa o líder progressista.