Belarmino Lins destaca nomeação de profissionais de saúde aprovados em concurso de 2009

O deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas) destacou, na manhã desta terça-feira (14), uma live do vice-governador Carlos Almeida no Facebook anunciando a convocação e nomeação de profissionais de Saúde e Bombeiros Militares aprovados no concurso de 2009.

De acordo com o parlamentar, os profissionais merecem a nomeação pelos importantes serviços que prestam ao Estado. Neste momento em que todos os esforços oficiais são dispendidos no combate a covid-19 (novo coronavírus), o deputado ressaltou que os profissionais de saúde, que atuarão no Hospital de Campanha Nilton Lins, serão fundamentais nas ações do Estado para debelar a Covid 19.