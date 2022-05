Belarmino Lins destaca Medalha Ruy Araújo ao desembargador Wellington Araújo

Em discurso de saudação ao desembargador Wellington José de Araújo, presidente do Tribunal Regional Eleitoral-TRE-AM, o deputado Belarmino Lins (Progressistas) elogiou a trajetória do magistrado ao longo de 40 anos servindo ao Estado. Ressaltou sua “competência” e considerou-o “mais que merecedor da homenagem” prestada pela Assembleia Legislativa do Amazonas (ALEAM), nesta quarta-feira (04), com a outorga da Medalha Ruy Araújo.

A homenagem contemplou Projeto de Resolução Legislativa assinada, conjuntamente, pelos deputados Roberto Cidade (UB) e Saullo Vianna (UB).

“Wellington Araújo é um dos mais ilustres cidadãos do nosso Estado e da nossa Amazônia. Ao longo de 40 anos de vida exercendo a magistratura, ele prestou grandes serviços ao Estado, sendo justo destacar o seu início, em 1980, servindo ao município de Urucará e a seguir passando por vários outros municípios realizando eleições de sol a sol – eleições, algumas delas à moda antiga, à base de cédulas, e outras conforme a modernidade, por meio do processo eletrônico de voto, sempre procedendo com competência, seriedade e total imparcialidade”.

À frente do TRE-AM, o desembargador Wellington, conforme o líder progressista, sempre soube enfrentar e superar batalhas. Fortaleceu os cartórios eleitorais do interior e bem equipou o TRE-AM para cumprir a contento sua missão de promover eleições seguras no Estado.

“A alta capacidade do desembargador Wellington sempre o impulsionou em ações dignas e eficientes que resultaram em eleições tranquilas na capital e no interior do nosso Estado”, expressou Belarmino, observando que o desembargador sempre buscou construir um cenário em que os candidatos, na busca de votos, pudessem fazê-lo “com espírito democrático, respeito à legislação eleitoral e a Constituição, seja nas ruas ou nas redes sociais, valorizando a pregação e a propagação de ideias e propostas em benefício da população amazonense”.

O deputado Adjuto Afonso (UB) presidiu a Sessão Especial desta quarta-feira, prestigiada por várias autoridades, dentre as quais o Controlador-Geral do Estado Otávio Gomes, representando o governador Wilson Lima, e o desembargador Flávio Pascarelli, representando o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

*Com assessoria