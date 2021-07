Belarmino Lins destaca lançamento de programa educacional de R$ 400 milhões para todo o AM

Um dos parlamentares presentes no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, na manhã desta sexta-feira (23), o deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas) destacou o lançamento do programa “Educa+ Amazonas”, do Governo do Estado, que prevê investimento da ordem de R$ 400 milhões em projetos educacionais na capital e no interior do Amazonas.

O programa, lançado presencialmente pelo governador Wilson Lima, reúne 13 projetos prioritários nas redes públicas estadual e municipais de ensino. No evento, foi assinado o Pacto pelo Fortalecimento da Educação no Amazonas, com prefeitos dos 62 municípios do Estado.

“Não resta a menor dúvida de que este é um grande momento para a educação do nosso Estado, que, com este investimento de alto porte, ganhará muito mais impulso tanto na capital, Manaus, como no interior, tão castigado pela pandemia e pela enchente. Estou feliz e parabenizo o governador Wilson Lima por mais este programa de vital importância para todos os amazonenses”, disse Belarmino.

Além do parlamentar progressista, também os deputados Dr Gomes (PSC) e Therezinha Ruiz (PSDB), juntamente com o titular da Seduc, Luís Fabian, o reitor da UEA, Cleinaldo Costa, e o titular da Semed, Pauderney Avelino, abrilhantaram o evento dentre outras autoridades

O programa “Educa+Amazonas” foca em quatro eixos definidos como prioridades pela Seduc: recuperação da aprendizagem, qualificação e reconhecimento dos profissionais da educação, preparação do estudante para o futuro e meio ambiente e sustentabilidade.