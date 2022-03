Belarmino Lins destaca gestão de Gerson Mourão na Fundação Cecon

Um dos parlamentares participantes da Cessão de Tempo concedida na Assembleia Legislativa (ALEAM), na manhã desta terça-feira (22), ao médico Gerson Mourão, diretor-presidente da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), o deputado Belarmino Lins (Progressistas) ressaltou as ações empreendidas por Mourão à frente do órgão no Estado.

“Sempre que comparece à Assembleia Legislativa, o doutor Gerson Mourão enriquece o debate e transmite informações preciosas sobre as ações da FCecon, ações muito importantes para toda a população amazonense”, disse o líder progressista. “Assim como o doutor Anoar Samad à frente da SES-AM, a administração de Gerson Mourão é de grandes resultados, serena e tranquila, com muita vontade de acertar”, assinalou.

Grato ao deputado, o titular da FCecon, que foi à Aleam em busca de apoio do Legislativo Estadual para a aquisição de equipamentos para ações cirúrgicas de cabeça e pescoço na Fundação, elogiou iniciativas de Belarmino Lins e do seu irmão, deputado federal Átila Lins (Progressistas), destinando importantes aportes financeiros ao órgão por meio de emendas impositivas na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional.

Em 2020, por exemplo, o deputado Belarmino contribuiu com R$ 500 mil em emendas aprovadas pela Assembleia Legislativa na Lei Orçamentária (LOA). Os recursos foram importantes para que a FCecon pudesse intensificar seus serviços à população amazonense no período mais agudo da pandemia do novo coronavírus no Estado. Na ocasião, o parlamentar também destinou R$ 200 mil em favor do Hospital Infantil Dr. Fajardo.

